Первый реанимобиль появился в скорой помощи Каспийска в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Станция скорой помощи города Каспийска в Дагестане впервые получила для работы реанимобиль, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Станция скорой помощи города Каспийска получила две оснащенные машины скорой помощи. Один из них - реанимобиль класса С. Машин такого уровня раньше на Каспийской скорой не было. Современные автомобили были закуплены из средств бюджета республики", - сказали в пресс-службе.

В министерстве ТАСС пояснили, что раньше в Каспийске были только обычные машины скорой помощи. Реанимобиль отличается от них тем, что оснащен оборудованием для интенсивной терапии и 48 мониторами, которые контролируют жизненно-важные функции организма. Кроме того, в реанимобилях может быть оказана различная по сложности помощь тяжелобольному до его госпитализации, в то время как обычные машины скорой помощи выезжают на более простые случаи заболеваний и недомоганий.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Дагестан купит дополнительно 38 машин скорой помощи за счет сэкономленных средств. Всего в текущем году в регион поступит 108 машин скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. В Дагестане функционируют 185 бригад скорой помощи, что составляет 66,5% от требуемого количества.