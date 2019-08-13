Опрос: молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Молодежь Сербии все больше разочаровывается в перспективах европейского пути своей страны и предпочитает, чтобы Белград на международной арене сотрудничал с Москвой. Таковы данные поступившего в распоряжение ТАСС во вторник опроса общественного мнения, проведенного Молодежной организацией Сербии.

Согласно данным 200-страничного доклада, посвященного проблемам молодежи, политические взгляды этого слоя сербского общества постепенно смещаются в пользу России. Отвечая на вопрос, "На кого следует опираться Сербии во внешней политике?" большинство респондентов (33%) указали Россию, 21% - ЕС, 5% - США. 20% опрошенных затруднились ответить, 21% указал другие варианты ответа. Примечательно, что симпатии к России среди сербской молодежи растут: в 2017 году за сотрудничество с РФ высказались 16%, в 2018 году - 26%. Поддержка ЕС в 2017 и 2018 году составляла 27%.

Число противников вступления Сербии в ЕС среди молодежи растет. В 2017 году против ЕС выступали 32%, в 2018 году - 37,8%, в 2019 году - 39,8%. Число сторонников евроинтеграции за последний год уменьшилось, в 2017 году таких было 42%, в 2018 году - 42,5%, в 2019 году - 37,9%. Более 22% затруднились с ответом.

Молодежь считает, что вступление в ЕС не поможет Сербии поднять уровень жизни (33%), а 23% высказали мнение, что в случае вступления в ЕС жизнь людей ухудшилась бы. Число сторонников негативного прогноза жизни в Сербии после вступления в ЕС с каждым годом растет: 2017 год - 17%, 2018 год - 21,5%, 2019 год - 22,9%.

Внешнеполитическая стратегия Сербии предусматривает курс на вступление в ЕС при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.