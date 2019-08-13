СМИ: в Шанхае подали иск против Disneyland из-за запрета проносить напитки и закуски

ШАНХАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Студентка из Восточно-китайского университета политологии и права подала в суд на шанхайский Disneyland из-за действующего запрета на пронос собственных напитков и закусок на территорию парка развлечений. Слушание дела, пишет газета Shanghai Daily, уже состоялось, однако решение по нему пока не принято.

Подать иск против парка развлечений китаянку по фамилии Ван заставил случай, произошедший с ней в январе, когда она пыталась пройти внутрь со своими напитками и некоторыми закусками, приобретенными в городе. Охранник у входа обнаружил запрещенные к проносу вещи и попросил девушку выбросить их, но получил отказ. В качестве варианта решения проблемы охрана у входа предложила посетительнице съесть и выпить все принесенное с собой у ворот или оставить в камере хранения на день за 80 юаней (около $11) при стоимости закусок и напитков в размере 40 юаней (порядка $5).

Студентка посчитала все происходящее нарушением ее прав и обратилась полицию, когда спор с охраной у ворот парка развлечений начал обостряться. Китаянка пожаловалась во все возможные инстанции, в том числе службы поддержки клиентов и защиты прав потребителей, но ничего не добилась. В марте девушка приняла решение подать иск против шанхайского Disneyland с требованием отменить запрет, а также компенсировать ей потраченные на закуски и напитки средства.

Дело привлекло внимание общественности и широко разошлось по местным СМИ. Как отметил адвокат студентки Ли Юань, в парке развлечений утверждают, что не заставляют посетителей приобретать еду и напитки на территории, где они стоят в несколько раз дороже, чем в городе. Однако, по его словам, для того, чтобы поесть за воротами необходимо проделать большой путь, а затем отстоять очередь, чтобы зайти обратно внутрь, что значительно сокращает время пребывания в Disneyland. Адвокат считает, что администрации парка не следует запрещать проносить еду внутрь, руководствуясь какими-то скрытыми рисками.

Прежде чем обратиться в суд студентка провела исследование и выяснила, что лишь три Disneyland в Азии (расположенные в материковой части Китая, специальном административном районе Гонконг и Японии) запрещают проносить свои напитки и закуски внутрь. Подобных ограничений нет, например, в США и во Франции. Девушка также провела собственный опрос общественного мнения. Большинство респондентов считают, что запрет введен для того, чтобы увеличить объем продаж внутри самого парка развлечений, что нарушает права потребителей.

Disneyland в Шанхае

Шанхайский парк развлечений - американо-китайский проект. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого Disneyland на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу. Парк был открыт в 2016 году.

В Disneyland работают семь тематических зон: "Остров приключений", "Сады воображения", "Проспект Микки", "Страна будущего", "Пещера сокровищ", "Страна фантазий" и "История игрушек". В конце января было объявлено о планах строительства еще одной тематической зоны по мотивам американского анимационного фильма "Зверополис", которая станет первой для парков развлечения Disneyland во всем мире.