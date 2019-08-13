В Крыму введут штрафы за повреждения дорог карьерной техникой

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству республики разработать проект регионального закона о введении штрафов в отношении водителей и владельцев большегрузного автотранспорта, работающих в карьерах, за повреждение дорог при сходе с маршрута, соответствующее поручение он дал в ходе выездного совещания по проблемным вопросам Симферопольского района.

Местные жители во время совещания пожаловались, что водители тяжелого транспорта, которые обслуживают карьеры, зачастую предпочитают срезать путь, разбивая при этом внутрирайонные дорожные сети.

"Юрию Михайловичу [Гоцанюку, зампредседателю Совмина Крыма] внести региональные нормативно-правовые акты, примем региональный наш закон по установлению штрафов за отклонение от маршрута, и как следствие разбитые дороги", - сообщил он.

Аксенов не уточнил, когда может быть внесен такой законопроект в Государственный совет республики и предполагаемые размеры штрафов.

По данным Минтранса Крыма, протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в республике составляет 6129 км. При этом нормативным требованиям не соответствуют около 4800 км региональных и межмуниципальных дорог.

На территории полуострова, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, расположены 127 карьеров, из которых 67 - действующие.