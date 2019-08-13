ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Чечни предпенсионного возраста пройдут профобучение до 2024 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отдела профориентации и профобучения департамента занятости населения региона Шадид Абубакаров.

"Программа будет реализована в регионе до 2024 года, за этот период обучение должны пройти 2058 предпенсионеров, плановый показатель на 2019 год составляет 343 человека. Наиболее востребованными в регионе являются такие специальности, как поварское дело, швейное дело, бухгалтер с программным обеспечением 1С, оператор ЭВМ, гид-экскурсовод, тренер, электрик", - сказал Абубакаров.

По его словам, применяются два механизма обучения: когда работодатели занимаются профобучением сотрудников предпенсионного возраста и когда власти сами заключают договора с предприятиями и учебными заведениями об обучении.

"Сейчас у нас есть госконтракт с Чеченским госуниверситетом, на базе этого вуза идет обучение предпенсионеров по специальности "соцработник", в турагенстве ООО "Беной Трэвел" проходит обучение, техническим профессиям будут обучать в нефтяном институте и в колледжах региона. На данный момент идут переговоры Аргунского сахарного завода с Тульским НИИ сахарной промышленности, институт будет присылать в республику специалистов, которые обучат специальности оператор сахарной промышленности более 20 человек", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.