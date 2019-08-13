СПЧ просит Чайку проверить обоснованность возбуждения дела о беспорядках в Москве 27 июля

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве.

"Председатель совета Михаил Федотов попросил генерального прокурора России Юрия Чайку дать указание изучить качество подготовки материалов проверки, послуживших основанием для возбуждения данного уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.