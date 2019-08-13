СПЧ просит Чайку проверить обоснованность возбуждения дела о беспорядках в Москве 27 июля

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве.
"Председатель совета Михаил Федотов попросил генерального прокурора России Юрия Чайку дать указание изучить качество подготовки материалов проверки, послуживших основанием для возбуждения данного уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.
"Ряд членов совета высказывают обоснованные сомнения в том, что процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, была проведена квалифицированно и тщательно", - отмечается в сообщении.
На несанкционированной акции 27 июля в Москве были задержаны более 1 тыс. человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции на данный момент арестованы 13 человек.