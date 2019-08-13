В Кабардино-Балкарии планируют развивать эко- и агротуризм

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии обсудили развитие санаторно-курортного и туристического комплексов региона. Для повышения эффективности деятельности комплексов необходимо обновление материально-технической базы и строительство новых современных объектов, а приоритетным развитием направления станет эко- и агротуризм, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Организация контроля качества предоставляемых услуг, продвижение республики на туристских рынках, развитие новых направлений эко- и агротуризма должны стать приоритетом на ближайшую перспективу", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что динамика данной отрасли в регионе на данный момент является положительной, но в ряде организаций, которые входят в структуру головного предприятия "Курорт Нальчик", выявлено несоответствие стандартам, отсутствие концепции развития и неполное использование имеющихся ресурсов. Для развития туристического и санаторно-курортного кластеров планируется провести модернизацию материально-технической базы, а также строительство новых современных объектов отрасли с привлечением инвестиций.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2019 году рассчитывают на рост потока туристов на 7-10%. Как отметил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков, на количестве посетивших республику гостей сказывается введение в эксплуатацию в 2018 году новых объектов туристкой инфраструктуры: гостиничного комплекса "Азимут-Нальчик" и санатория "Целебные воды", а также проведение масштабных мероприятий.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Туристический поток на курорт "Эльбрус" за первые три месяца 2019 года увеличился почти на 4% и составил около 160 тыс. человек.