Мобильные поликлиники позволят обеспечить медобслуживанием все население Татарстана

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Мобильные поликлиники для медицинского обслуживания сельских жителей в Татарстане позволят охватит все население региона медуслугами до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" по итогам поездки президента республики Рустама Минниханова в Тетюшский муниципальный район.

"В течение года мы охватим все население, а специалисты в этих мобильных поликлиниках - лучшие в Казани. Поэтому я думаю, что население почувствует заботу, которую должно обеспечить государство", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков отметил, что всего в регионе будут работать четыре мобильных комплекса, включающие в себя кабинеты терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога. "Автомобили будут курсировать по северо-востоку, юго-востоку и центральной части Татарстана. Пропускная способность такой поликлиники 70-100 человек в день", - приводит его слова пресс-служба.

Во вторник Минниханов проверил работу первой из четырех мобильных медицинских поликлиник. По его словам, передвижной комплекс сделан на базе автомобиля повышенной проходимости, что позволит проводить медосмотры в удаленных деревнях и селах республики.

По данным пресс-службы Минздрава Татарстана, комплексы будут закреплены по зонам обслуживания за республиканской клинической больницей, городской клинической больницей № 7 Казани, больницей скорой медицинской помощи города Набережные Челны, альметьевской центральной районной больницей.

В качестве наиболее оптимального варианта рассмотрели мобильный медкомплекс на базе автомобиля "КамАЗ" и изометрического многосекционного фургона с перегородками, регистратурой и шести изолированными кабинетами на базе полуприцепа с генераторным и климатическим отсеком.