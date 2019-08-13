Музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского открыли в Вологодской области

ВОЛОГДА, 13 августа. /ТАСС/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Российское военно-историческое общество (РВИО) во вторник открыли в выставочном комплексе заповедника в городе Кириллове - Народном доме - музей Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации, кирилловчанина Евгения Преображенского. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Уроженец села Волокославинское Кирилловского уезда Евгений Преображенский в августе 1941 года командовал полетами и первым бомбил Берлин, за что именно в этот день 78 лет назад, 13 августа 1941 года, был удостоен звания Героя Советского Союза. Впоследствии командовал авиацией Тихоокеанского флота и авиацией ВМФ СССР. В дни празднования 110-летия со дня рождения Преображенского, 22 июня 2019 года, возле Народного дома был открыт бюст героя.

"Мы давно думаем над тем, что нужно делать музей, посвященный Великой Отечественной войне. К сожалению, ветераны войны уходят, и знания большинства подрастающего поколения недостаточно об этих годах, и что это было для страны. Поэтому открытие музея Евгения Преображенского - это как этап создания большого музея, посвященного событиям Великой Отечественной войны и участию в ней кирилловчан", - рассказал директор.

По его мнению, Преображенский - личность недооцененная. "К сожалению, большинство жителей нашей страны не знают, кто это такой. В начале августа 1941 года, когда немцы рвались к Москве, когда пылала Украина, Белоруссия, советские летчики бомбили столицу Германии. И Евгений Преображенский возглавлял эту группу самолетов и участвовал в этой бомбежке", - сказал Шаромазов.

Испытать ощущения бойцов

Музей рассказывает и о самолете, на котором летели на Берлин советские летчики - дальнем бомбардировщике ДБ-3, и о самом подвиге. "Рассказ музея даже шире - Евгений Николаевич [Преображенский] является одним из организаторов авиации Северного флота, многое сделал, чтобы эта авиация была эффективной, поэтому у него на груди была медаль "За оборону Ленинграда". Принимал участие и в боях на Дальнем Востоке, организовывал там воздушные силы страны, и после войны он руководил авиацией. Поэтому в данном случае мы говорим об уникальном человеке, который одним только своим присутствием поднимал дух бойцов. А подвиг, совершенный в августе 1941 года, был первой ласточкой того, что наступит День Победы", - сказал Шаромазов.

По его словам, Российское военно-историческое общество взяло на себя подготовку современной экспозиции, использование новых технологий, что отличает этот музей от остальных. Так, пожалуй, наиболее интересным для подрастающего поколения станет макет самолета ДБ-3, куда можно зайти в кабину, пройти по фюзеляжу, посмотреть, как и куда он летит, испытать те ощущения, которые были у летчиков, летевших на Берлин. Еще один интересный экспонат - интерактивная 3D модель карты Берлина 1941 года. В создании экспозиции приняло участие Вологодское объединение поисковиков, которое предоставило фрагменты бомбардировщика ПЕ-2 периода Великой Отечественной войны, обнаруженного в болотах Бабаевского района.

По данным РВИО, в новом музее площадью 350 кв. м - пять залов, в которых также представлены материалы о выдающемся авиаконструкторе, уроженце Вологодского района Сергее Ильюшине и кирилловчанине, конструкторе авиационного вооружения, создателе универсального пулемета Михаиле Березине. В экспозиции использованы документы и фотографии из музеев Вологодской области, из родного села Преображенского - Волокославинского, из Вытегорского краеведческого музея и музея Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина в Москве.

"Опыт этого музея будет использован в дальнейшем при создании музея Героев. Мы условно так его называем не потому, что кирилловская земля дала пять Героев Советского Союза [Преображенского, летчика-истребителя Владимира Калачева, военно-морского деятеля Александра Обухова, разведчиков Александра Лелекова и Александра Андреева], а потому что все, кто участвовал в этой войне и на фронте и в тылу, совершали ежедневные подвиги. Вот об этом ежедневном подвиге мы и хотим сделать музей", - сказал Шаромазов.

По проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура" РВИО предоставлена ежегодная субсидия на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. С 2019 года по 2024 год РВИО реализует программу увековечивания памяти погибших в Великой Отечественной войне, которая предполагает установку 60 памятников советскому солдату в регионах РФ, а также программу военно-исторических лагерей в субъектах РФ.