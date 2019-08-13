Региональный чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Дагестане в третий раз

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Дагестане в третий раз. В связи с этим объявлен набор волонтеров на чемпионат, сообщила во вторник журналистам пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана, который выступает организатором мероприятия.

"Республиканский молодежный центр занятости "Успех" объявляет набор волонтеров на третий региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который пройдет с 25 по 26 сентября 2019 года в республике. <…> Центр "Успех" приглашает амбициозных, ответственных и активных молодых ребят стать частью важного события", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в качестве волонтера может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. "Добровольцам чемпионата выдадут аккредитацию и специальную форму. Помимо этого, они будут обеспечены питанием, транспортом и получат благодарственные письма от организаторов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в центре "Успех", в рамках чемпионата пройдут соревнования по более чем 10 компетенциям, среди которых "Адаптивная физкультура", "Психология", "Программирование", "Переводчик" и другие.

Первый чемпионат в Дагестане

В Дагестане первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями "Абилимпикс" прошел 3 и 4 октября 2017 года в городе Каспийск. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей.

По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек, которые участвовали в номинациях "Психология", "Адаптивная физическая культура", "Программирование", "Массажист", "Переводчик", "Бисероплетение" и "Лего-конструирование".

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.