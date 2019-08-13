Инфраструктуру на Соловках обновят к 2035 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Инфраструктура на Соловецком архипелаге в Архангельской области, в том числе аэропорт, будет обновлена к 2035 году. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Минкультуры России.

"Согласно планам, к 2035 году на территории Соловецких островов появятся новые дороги, аэропорт, причалы, жилой фонд и социальные объекты, необходимые для обеспечения полноценной жизнедеятельности на архипелаге", - сказали в пресс-службе.

С 2019 года работами по сохранению историко-культурного наследия Соловецкого архипелага, а также по созданию инфраструктуры, занимается Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, учрежденный правительством РФ.

"Минкультуры России выделяет фонду ежегодную субсидию на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия. В настоящее время фондом формируется программа дальнейшей реставрации с определением последовательности выполнения работ. Также предстоит обеспечить поселок системами энерго- и водоснабжения, канализации, другими инженерными коммуникациями, которые в данный момент на Соловках практически отсутствуют", - уточнили в пресс-службе.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы. Все работы контролирует ЮНЕСКО.