Школьники из Воронежа в походе по горам Северного Кавказа преодолеют путь в 123 км

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Воронежские школьники с 5 по 11 класс за две недели похода по горам Северного Кавказа планируют преодолеть путь протяженностью свыше 123 км. Об этом во вторник ТАСС сообщила замдиректора Дома детства и юношества, где школьники занимаются различными направлениям туризма, Ирина Родикова.

"В такой поход не идут без подготовки, это серьезное, очень сложное мероприятие. В течение года готовятся дети, участвуют в соревнованиях разного уровня. В этот раз маршрут пройдет от станицы Дербентской до поселка Криница (Краснодарский край - прим. ТАСС)", - сказала Родикова.

По ее словам, в общей сложности школьники преодолеют расстояние более 123 км. В поход по горным хребтам и вершинам с посещением водопадов и дольменов отправились 39 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, несколько педагогов и опытных туристов-спортсменов.

Организаторы похода благодаря победе проекта "Туризм как образ жизни" в конкурсе Фонда президентских грантов приобрели необходимое оборудование и снаряжение. Так, при помощи спутниковых коммуникаторов школьники смогут получать и отправлять сообщения из любой точки маршрута, а также находиться на связи с родными.

Как отметила Родикова, учащиеся готовятся к подобным походам, которые традиционно проходят один раз в год, в том числе участвуя в сезонных лагерях в Воронежской области. Юных туристов в Доме детства и юношества готовят с пяти-шести лет.