Арт-поселок для людей с инвалидностью начнет свою работу под Пензой в ноябре

ПЕНЗА, 13 августа. /ТАСС/. Первые два из 12 домов в арт-поместье "Новые берега" под Пензой, который предназначен для самостоятельного проживания молодых людей с инвалидностью, планируется сдать в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

"С сегодняшнего дня стартует набор участников, претендующих на проживание в первых двух домах, которые планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. В конкурсе смогут принять участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из всех регионов России. Главным критерием отбора является социальная активность и желание приносить общественную пользу", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на инициатора проекта, члена Общественной палаты РФ Марию Львову-Белову.

Арт-поместье площадью 7,6 тыс. кв. метров будет представлять собой коттеджный поселок, рассчитанный на проживание 80 человек, на его территории также будут открыты образовательный и досуговый центры, банно-оздоровительный комплекс, столовая. "Новые берега" предназначены для проживания молодых людей с тяжелыми формами инвалидности, а также семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Молодые люди смогут здесь не только жить, но и получить образование, а также работу - в арт-поместье будет создано 70 рабочих мест, 30 из которых - для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В настоящее время в арт-поместье возведен двухквартирный дом, осуществляется его отделка. Монтируют кровлю одного из шестиквартирных домов, на стройплощадке второго, аналогичного, производят кладку стен. Заложены фундаменты под образовательный центр, банно-оздоровительный комплекс и столовую", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с открытием арт-поместья в регионе будет создана единственная в России комплексная система поддержки и личностного развития инвалидов, которая включает несколько центров. Помимо коттеджного поселка, в нее входят "Дом Вероники" - пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности - и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.