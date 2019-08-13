Фонд Кадырова передал паломникам в Мекку 10 тыс. овец по случаю Курбан-байрама

ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в Чечне отправил 10 тыс. овец в Мекку (Саудовская Аравия), чтобы паломники смогли совершить обряд жертвоприношения в честь священного для мусульман праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В эти священные для мусульман дни Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию. Мясо 25 быков от Регионального общественного фонда получили учащиеся медресе в городах Турции, потомки шейхов, устазов, а также семьи курайшитов получили бычков. В священной Мекке в эти дни совершают хадж мусульмане из разных стран, им для Курбан-байрама передали 10 тыс. овец", - написал Кадыров.

По его словам, помощь от фонда в честь праздника получили и жители регионов Северного Кавказа. "В городе Грозном малоимущим, сиротам и семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов оказали помощь в виде продуктов питания, они получили от Регионального общественного фонда почти 11 тыс. пакетов с продуктами питания. Акция проводилась по районам республики, кроме того, малоимущим семьям раздали около 23 тыс. овец. Аналогичная акция была проведена в Дагестане и Ингушетии, жители которых получили по 1 тыс. овец", - добавил глава региона.

Курбан-байрам отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества верующих в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение животных в жертву. Власти Чечни объявили выходными днями 12 и 13 августа в связи с праздником.