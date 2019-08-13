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Прокуратура предупредила об ответственности за несогласованное мероприятие в Шиесе

Мероприятие пройдет с 15 по 18 августа

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области предупредила об ответственности за участие в несогласованном публичном мероприятии в районе станции Шиес на юге региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"С 15 по 18 августа 2019 года в районе железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области запланировано проведение публичного мероприятия. Однако организаторы в установленном законом порядке не уведомили органы местного самоуправления или правительство области. В этой связи прокуратура напоминает, что участие в несогласованном публичном мероприятии в соответствии с законодательством Российской Федерации влечет ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 40 часов.

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