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СМИ: прокуратура Австрии провела обыск в доме бывшего вице-канцлера Штрахе

По данным газеты Der Standard, Штрахе и его соратник Гуденус могут быть фигурантами дела о коррупции в игорном предприятии Casinos Austria

ТАСС, 13 августа. Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии провела обыски в домах бывшего вице-канцлера Австрии - экс-председателя правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе - и его соратника Йоханна Гуденуса. Об этом во вторник сообщила газета Der Standard.

По данным издания, обыски прошли в понедельник. Отмечается, что Штрахе и Гуденус могут рассматриваться в качестве фигурантов дела о коррупции в игорном предприятии Casinos Austria.

Следствие не называет имена всех подозреваемых, однако известно, что дело касается назначения высокопоставленного члена АПС в совет директоров Casinos Austria. Это назначение могло позволить компании заранее знать об изменениях в австрийском законодательстве, касающихся игорного бизнеса.

Штрахе и Гуденус покинули свои посты после разразившегося в мае 2019 года скандала с видеозаписью беседы между ними и неизвестной русскоговорящей женщиной о возможных схемах финансирования АПС накануне прошлых парламентских выборов. Бывший вице-канцлер назвал информацию об обысках "трусливыми нападками <...> за шесть недель до новых выборов". Австрийская народная партия (АНП) - бывший партнер АПС по правящей коалиции - потребовала как можно скорее выяснить обстоятельства дела.

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