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Крым планирует направить 10 млрд рублей на укрепление береговой полосы курортного поселка

Речь идет о поселке Николаевка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Укрепление береговой линии поселка Николаевка в Крыму планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

Поселок Николаевка является популярным крымским курортом для семейного отдыха. Он расположен на западном побережье Крыма в 40 километрах от Симферополя.

"Продвигается вопрос по линии укреплений прибрежной зоны пгт [поселок городского типа] Николаевка. Уже сейчас соответствующий инвестиционный пакет подан на формирование в ФЦП. Предварительные данные говорят о необходимости выделения колоссальной суммы - около 10 млрд рублей - в рамках всего населенного пункта", - говорится в публикации.

"Данную тему обсуждал с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Козаком и председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, поэтому сейчас можно говорить о поддержке со стороны федеральных властей", - уточнил Аксенов. Однако, по его словам, итоговое решение правительства по проекту будет озвучено в сентябре.

Ранее проблему берегоукрепления в Николаевке в Симферопольском районе поднимали крымские активисты Общероссийского народного фронта. Они обращали внимание на то, что из-за особенностей прибрежной полосы в курортном поселке из 5,4 км береговой полосы пригодны для купания только 400 м.

Теги
Аксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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