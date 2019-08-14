Дополнительный авиарейс соединит Южно-Сахалинск и остров Итуруп

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" запускают дополнительные рейсы на самый крупный Курильский остров Итуруп из Южно-Сахалинска в связи с увеличением пассажиропотока - возвращением из отпусков жителей региона. Об этом в среду сообщил департамент информационной политики Сахалинской области.

"Островитяне впервые смогут им [рейсом] воспользоваться 16 августа, а в дальнейшем рейсы будут выполняться по понедельникам с 19 августа по 16 сентября. В этот период на курильском направлении традиционно возрастает пассажиропоток", - говорится в распространенном департаментом сообщении.

Полеты в административный центр Итурупа - Курильск будут выполняться девять раз в неделю. Перевозить пассажиров будет самолет повышенной вместимости Dash 8-400, который вмещает до 70 пассажиров одновременно. По данным региональных властей, цены на билеты остались на прежнем уровне - 5950 рублей в одну сторону.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области были возобновлены внутрирегиональные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Впервые в этом году вертолетное сообщение связало острова Шикотан, Кунашир и Итуруп. Для улучшения морского сообщения между Сахалином и Курилами строятся два грузопассажирских судна.