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Власти Приамурья направили на помощь пострадавшим от паводка свыше 30 млн рублей

Правительство региона готовит документы для получения федеральных выплат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили на оказание материальной помощи пострадавшим от паводка свыше 30 млн рублей, сообщается в среду на портале правительства региона.

"30,5 миллионов рублей из областного бюджета они направлены на помощь амурчанам, пострадавшим от паводка", - сказано в сообщении.

Правительство области готовит документы для получения федеральных выплат. "Потребность на получение такой поддержки, заявленная в муниципалитетах на сегодняшний день, - более 231 млн рублей", - рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

По состоянию на 14 августа на территории девяти муниципальных образований в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 120 придворовых территорий. По данным властей, в области полностью восстановлено транспортное сообщение.

В результате паводка в Приамурье было подтоплено 788 жилых домов и 7084 придомовых участка, 31 общественно-значимый объект, шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, 13 мостов, 382 участка дорог.

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