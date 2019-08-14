Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в сентябре

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на участие в Едином госэкзамене в сентябрьские сроки завершится 19 августа, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в среду.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки можно подать ‪до 19 августа включительно. Заявление подается в образовательную организацию, в которую участник восстанавливается на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

Экзамены пройдут по двум предметам: математике базового уровня и русскому языку. Согласно расписанию ЕГЭ-2019, экзамены состоятся в следующие сроки:‪ 3 сентября - русский язык; 6 сентября - математика базового уровня; 20 сентября - резервный срок: русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.