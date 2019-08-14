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МИД РФ приветствует реакцию PepsiCo и Danone на слова о дискриминации выпускников из Крыма

Ранее компании заверили, что выпускники вузов Крыма не подвергаются дискриминации при трудоустройстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России приветствует заявления представителей компаний PepsiCo и Danone об отсутствии дискриминации в отношении выпускников вузов Крыма при приеме на работу. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter.

"Мы рады, что компании PepsiCo и Danone публично отреагировали на наш сигнал и заверили, что выпускники вузов Республики Крым не подвергаются дискриминации при трудоустройстве", - сообщили в дипведомстве.

Ранее участники проходящего в Солнечногорске всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" рассказали, что российские подразделения компаний Danone и PepsiCo отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма. В ответ на это представители компаний подчеркнули, что никаких ограничений, касающихся тех или иных вузов, у них нет, а решение о найме основывается исключительно на персональных качествах и опыте кандидата.

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