Синоптики прогнозируют на Дальнем Востоке новые ливни и повышение уровня воды в реках

В среду синоптики вновь объявили об ухудшении погодных условий в Амурской области в конце недели. 17 августа в регионе ожидаются ливни, грозы со шквалистыми усилениями ветра до 15-20 м/с. В связи с этим гидрологи ждут новых подтоплений в низинах и на автодорогах, а также нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства. Власти и региональный главк МЧС рекомендуют местным жителям не покидать населенные пункты.

Ранее сильный паводок из-за не прекращавшихся с конца июля дождей пережила Амурская область. Оттуда волна уже спускается в Хабаровский край, где в краевом центре подтоплены 11 дворов, нижняя прогулочная зона набережной и более 1,5 тыс. дач на островной территории. В Приморском крае начиная с прошлой недели прошли сильные дожди, которые наполнили реки, и повысили уровень воды в них до 1,5-2,5 норм.

ТАСС, 14 августа. Синоптики Дальнего Востока прогнозируют сильные дожди сразу в четырех регионах, ранее пострадавших от паводка. Их принесет атмосферный фронт, движущийся на российский Дальний Восток из Китая, и тайфун "Кроса", приближающийся со стороны Японии. По их данным, в конце текущей недели ожидаются повышение уровня воды в реках и паводки.

В среду на территории девяти муниципальных образований региона в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 120 придворовых территорий. В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

Паводок в ЕАО отступает, но ожидаются новые дожди

По информации ГУ МЧС Еврейской автономной области (ЕАО), гидрологическая обстановка в регионе после прохождения гребня амурского паводка стабилизируется. На реках отмечается спад уровня воды. Подтоплений на социально значимых объектах в регионе уже нет. По данным МЧС, в восьми населенных пунктах области остаются подтопленными 270 приусадебных и дачных участков, а также 26,1 тыс. га сельскохозяйственных земель. Спасатели продолжают укреплять дамбы для защиты населенных пунктов в Смидовичском районе, а также откачивают воду в поселках Николаевка и Приамурский.

При этом, синоптики и здесь обещают сильные дожди, что может вызвать новые подтопления. С 15 по 17 августа на территории ЕАО ожидается сильный дождь и порывы северо-восточного ветра до 22 м/с.

Четвертую волну паводка ждут в Хабаровском крае

Четвертая волна паводка на реке Амур ожидается у Хабаровска на следующей неделе. Как сообщил на совещании в Хабаровске в среду руководитель Дальневосточного Гидрометцентра Вячеслав Паршин, из-за сильных дождей уровень реки достигнет отметки 640 см.

Еще раньше гидрологи скорректировали прогноз прохождения паводка на Амуре в сторону повышения из-за двух тайфунов "Лекима" в Китае и "Кроса" в Японии, который только подходит с юга. С 14 по 17 августа в регионе пройдут сильные ливни, выпадет от 100 до 150 мм осадков, что сформирует дождевой паводок. Уровень воды у города поднимется от 630 см до 680 см, при отметке опасного явления 600 см.

В среду по Хабаровскому краю проходит третья волна паводка. Уровни рек будут незначительно расти до конца недели. Сейчас гребень третьей волны паводка находится у Хабаровска, уровень Амура поднялся до 563 см, отмечаются разливы и других рек края. Всего в регионе в восьми населенных пунктах в Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах и в Хабаровске подтоплены четыре жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков, хозяйственная деятельность на которых не ведется, около 1,5 тыс. дачных участков, дороги в семи поселениях.

Реки в Приморье выходят из берегов

В среду Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи приближением тайфуна "Кроса" к территории региона, где в течение долгого времени идут сильные дожди. Ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее.

Из-за того, что в крае уже вторую неделю идут дожди разной интенсивности, на реках формируются локальные подъемы уровней воды. Создается угроза формирования большого паводка, охватывающего большую часть края. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды до 3 м, с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов, населенных пунктов.

Паводки, по прогнозу синоптиков, будут носить резкий, интенсивный характер развития, также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым и склоновым стоком.

Уже в среду десять домов и несколько десятков приусадебных участков оказались подтопленными в результате сильных дождей в ряде районов Приморья.