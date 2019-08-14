{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не комментирует вопрос, почему Путин ехал на мотоцикле без шлема

Пресс-секретарь президента пояснил, что находился в отпуске "в этот момент"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему поездки Владимира Путина без шлема на мотоцикле во время посещения байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе.

"Я оставлю [этот вопрос] без комментария, я был в отпуске в этот момент", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать данный эпизод.

Путин 10 августа приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу главы государства был прикреплен российский триколор. В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые встретили его приветственными гудками.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАксенов, Сергей ВалерьевичПесков, Дмитрий СергеевичСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Как дроны и нейросети ищут пропавших людей? И насколько они реально эффективны?
Искать людей добровольцам "Лизе Алерт" помогают дроны, алгоритмы и популярные приложения. Как это работает? И какие проблемы не могут решить никакие технологии?
Читать полностью