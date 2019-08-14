Имена героев Великой Отечественной войны дали двум улицам Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти присвоили двум улицам Ставрополя имена Героя Советского Союза Николая Быкова и одной из четырех женщин, полных кавалеров ордена Славы, Матрены Наздрачевой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"К 75-й годовщине Победы администрация Ставрополя приняла решение присвоить двум улицам Промышленного района имена героев Великой Отечественной. Теперь рядом с улицей Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Щипакина расположатся улицы полного кавалера ордена Славы гвардии старшины Матрены Наздрачевой и Героя Советского Союза гвардии полковника Николая Быкова", - уточняется в сообщении.

В Ставрополе несколько десятков улиц носят имена героев Великой Отечественной войны. Больше 30 имен увековечены на городской Аллее героев, кроме того, ежегодно жители Ставрополя пополняют стену Памяти "Народная Победа": сейчас передвижные стенды, которые ежегодно устанавливают в городе в честь Дня Победы, включают в себя порядка 15 тыс. фотографий участников войны.

Матрена Семеновна Наздрачева в войну была санинструктором санитарной роты, она одна из четырех женщин - полных кавалеров ордена Славы. С 1943 по 1945 годы Матрена Семеновна вынесла с поля боя сотни бойцов и командиров, оказав им первую медицинскую помощь. За самоотверженность при спасении раненых ей присуждена также высшая награда Комитета Международного Красного Креста - медаль "Флоренс Найтингейл".

Герой Советского Союза Николай Иванович Быков в годы войны командовал 215-м гвардейским стрелковым полком 77-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Во время освобождения Польши полку Быкова удалось прорвать немецкую оборону, взять в плен около 700 немецких солдат и офицеров, уничтожить больше 150 машин и десятки орудий противника.