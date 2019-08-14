Врачи опровергли негативное влияние сокращенной рабочей недели на здоровье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется негативно на здоровье россиян. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала инициативу председателя правительства Дмитрия Медведева о рассмотрении идеи о введении в России четырехдневной рабочей недели. Затем СМИ стали распространять информацию, что перспектива работать четыре дня в неделю вместо пяти вызовет у населения ряд проблем, таких, как ожирение и психические расстройства.

"Четырехдневная неделя на здоровье людей скажется хорошо, поскольку люди будут больше отдыхать, что касается проблемы ожирения, зависит от того, как люди будут отдыхать", - считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Она добавила, что если человек ведет активный образ жизни, то у него появятся дополнительные три дня, чтобы "заняться спортом и подвигаться".

"Если человек пассивный, ему захочется просто отлежаться, поэтому конкретно сказать нельзя", - отметила собеседница ТАСС.

Ленивым не помеха

Психолог-консультант Екатерина Белоусова, работающая в Москве, высказала мнение, что четырехдневная неделя никак не скажется на эффективности работы и трудолюбии граждан.

"Я думаю, что это (сокращение рабочей недели - прим. ТАСС) никак не повлияет на этот фактор, потому что лень - это сложная защитная реакция у людей на перегрузку или на что-то, что они не хотят делать и подсознательно сопротивляются. Я не думаю, что введение четырехдневной недели как-то на это может повлиять, может быть даже наоборот", - отметила она

По ее мнению, вопрос об отсутствии или наличии мотивации работать зависит от "характера человека и его темперамента". "Мотивация никак не зависит от того, сколько дней люди работают, либо человеку нравится его работа, и он работает независимо от того, сколько там дней, либо она [мотивация] - внешняя, финансовая", - добавила Белоусова.

Врач-невролог НИИ питания РАМН Олег Ленев выразил мнение, что в России "и так самые большие праздники", поэтому сокращение рабочей недели видится ему "не очень правильным", поскольку "у людей уже выработан определенный рефлекс ходить на работу".

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов ранее заявил ТАСС, что сокращенная рабочая неделя в России не будет актуальной в ближайшие 10-15 лет.