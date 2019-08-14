Дом культуры на 250 мест открыли в селе Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Многофункциональный дом культуры с залом на 250 мест в среду открылся в селе Ильичевском в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии по национальному проекту "Культура". Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня открыли уже второй Дом культуры в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, который был построен менее чем за два года. На этот раз - в селе Ильичевском, где со дня основания населенного пункта не было учреждения культуры, где бы местные жители могли реализовать свой творческий потенциал. С открытием современного комфортабельного дома культуры на 250 мест Ильчевское получило мощный импульс к развитию культуры на селе", - написал Темрезов.

Он добавил, что в доме культуры дети смогут заниматься хореографией, музыкой, посещать творческие кружки и сельскую библиотеку.

"Карачаево-Черкесия активно участвует в проекте "Культурная среда" [входит в нацпроект "Культура"]. Поэтапно до 2024 года будут построены и отремонтированы десятки учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. Только из Прикубанского района в национальный проект включено девять объектов культуры", - пишет глава КЧР.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.