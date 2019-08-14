Власти Дагестана в 2019 году дополнительно профинансировали ремонт школ в 11 районах

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2019 году дополнительно выделили 100 млн рублей для ремонта школ, ранее не прошедших отбор для участия в республиканской программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений "150 школ", что позволило начать ремонт дополнительно в 52 школах 11 районов республики, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Дагестана.

На встрече с президентом РФ 8 июля глава республики Владимир Васильев сообщил, что в этом году в Дагестане в рамках проекта "150 школ" планируется построить и отремонтировать до 200 школ.

"С учетом количества поданных заявок, высокой значимости проекта для развития муниципальных образований республики и отклика всех слоев населения в его реализации, <…> руководством республики были выделены дополнительные средства в объеме 100 млн рублей для финансирования затрат по ремонту общеобразовательных организаций, не прошедших конкурсный отбор. Увеличение объема выделяемых из республиканского бюджета средств позволило охватить дополнительно 52 проекта в 11 муниципалитетах", - сказала представитель пресс-службы.

Всего, по данным Минобразования Дагестана, в этом году будет отремонтировано 217 школ в 44 муниципалитетах, в которых учатся около 133 тыс. детей, общий объем финансирования составляет 591,3 млн рублей. "Из 217 школ, участвующих в проекте, 13 являются ветхими, 87 требуют капремонта", - уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что при проведении ремонтных работ повышенное внимание уделяется защите школ от пожарной и террористической опасности.

"Проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, проведение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, замена электропроводки, а по линии антитеррористической защищенности - монтаж системы видеонаблюдения, установка тревожной кнопки", - пояснила представитель пресс-службы.

О проекте "150 школ"

Проект "150 школ" стал продолжением прошлогоднего проекта "Сто школ", инициированного властями Дагестана для улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций республики. К финансированию работ присоединяются муниципалитеты и меценаты. В прошлом году данный проект позволил провести капитальный ремонт в 117 школах вместо запланированных 100.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.