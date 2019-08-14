Власти Липецкой области будут работать над улучшением качества образования в местных вузах

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области вместе с Министерством науки и высшего образования РФ будут работать над улучшением качества образования в местных вузах. Об этом сообщил в среду временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов, сопровождавший министра Михаила Котюкова в его рабочей поездке по области.

"Улучшить качество образования, чтобы выпускники были востребованы и получали достойную зарплату - это наша совместная работа с министром науки и высшего образования", - сказал Артамонов, заверив, что областные власти будут делать все для достижения поставленной задачи. По словам врио главы региона, в настоящее время в Липецкой области имеется десять учреждений высшего образования, включая филиалы вузов из других областей. Общая численность студентов составляет 23 тыс. 88 человек, из них на бюджетной основе обучается 11 тыс. 573 человека, а на внебюджетной основе 11 тыс. 515 человек. "Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 226 человек", - отметил Артамонов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, в рамках рабочей поездки в регион глава Минобрнауки посетил Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова Тян-Шанского, а также Липецкий государственный технический университет. Вместе с Артамоновым они осмотрели учебные аудитории, а также центр "Перспектива", где готовят учителей по технологии. Кроме того, они побывали в лаборатории электронной микроскопии, ознакомились с работой металлургического вычислительного оборудования площадок Новолипецкого металлургического комбината, действующих на базе техуниверситета.