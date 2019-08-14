Конкурс грантов на 3 млн рублей пройдет на молодежном форуме "Выше крыши" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Тренинги по саморазвитию, встречи с успешными известными людьми и конкурс грантов на реализацию проектов пройдут на первом Всероссийском молодежном образовательном форуме "Выше крыши" в Санкт-Петербурге, который состоится 21-24 августа. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

"Один из основных вопросов, который волнует молодежь, - как достичь успехов, как реализоваться. Понимая это, принято решение, что и мероприятия в области молодежной политики должны быть переформатированы с учетом этих запросов. [На форуме] мы будем демонстрировать возможности, которые есть у молодых петербуржцев и гостей города. В рамках форума пройдет грантовый конкурс, на котором они смогут представить свои проекты совершенно разной направленности - на спорт, общественную жизнь, на творчество - и в случае успешной защиты получить грант до 3 млн рублей на их реализацию", - рассказала Аблец.

В беседе с корреспондентом ТАСС она пояснила, что "молодые ребята будут проектировать молодежную политику города: они предложат, что надо менять, делать по-другому, или вообще отказаться от каких-то вещей, потому что они не нужны". "Мы будем говорить про это два дня и я в конце как условный заказчик получу дорожную карту", - сказала собеседница агентства, уточнив, что на форуме ожидается более 2 тыс. участников из Петербурга и других регионов РФ.

"Выше крыши" также станет площадкой для подведения итогов петербургского кадрового конкурса "Мой город - мои возможности", который инициировал врио губернатора Александр Беглов.

Среди спикеров и гостей форума заявлены заместитель спортивного директора ФК "Зенит" Вячеслав Малафеев, художник Покрас Лампас, журналист Леонид Клейн, видеоблогер Николай Соболев. На мероприятии выступят группа IOWA, шоумен Дмитрий Хрусталев, музыканты Hash Tag, Илья Фишерман и Ocean Jet.