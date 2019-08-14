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Представители Северной Осетии научат участников чемпионата WorldSkills печь пироги

В 2016 году в рамках национального чемпионата Worldskills Russia прошли первые соревнования по выпечке осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Делегация из Северной Осетии проведет мастер-классы по выпечке осетинских пирогов на мировом чемпионате WorldSkills в Казани. Об этом сообщили в среду в Министерстве образования и науки республики.

"Представители Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа во главе с директором Аланом Моуравовым развернут интерактивную площадку в формате try-a-skill по компетенции "Выпечка осетинских пирогов". У гостей и участников чемпионата мира появится возможность принять участие в мастер-классе по выпечке осетинских пирогов и продегустировать готовую продукцию", - уточняется в сообщении на сайте министерства.

Первые соревнования по выпечке осетинских пирогов прошли в рамках национального чемпионата Worldskills Russia в 2016 году. Инициатором введения первой национальной компетенции стал Алан Моуравов. Делегация Северной Осетии на WorldSkills Kazan-2019 включает 40 человек, большинство из них студенты и школьники. Представители республики посетят площадки чемпионата, попробуют себя в разных профессиях и поучаствуют в мастер-классах.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и Шарлеруа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей. WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

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