В Адыгее открылось два современных многофункциональных спортивных комплекса

МАЙКОП, 14 августа. /ТАСС/. Современные физкультурно-оздоровительные комплексы открылись в среду в двух районах Адыгеи. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Мурат Кумпилов и министр спорта РФ Павел Колобков.

"В Тахтамукайском и Теучежском районах республики состоялось торжественное открытие новых физкультурно-оздоровительных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполнительных органов власти республики.

Общая площадь каждого спорткомплекса - почти 2,2 тыс. кв. м, при этом площадь игрового зала, который предназначен для тренировок и занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, превышает 1,2 тыс. кв. м. "Трибуны для зрителей вмещают 220 человек. Также в комплексе расположены современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием", - уточняется в сообщении.

На строительство двух ФОКов было выделено почти 157 млн рублей из федерального и регионального бюджета. "Я уверен, что, благодаря созданию таких спортивных сооружений, у нас не только будет развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы мира", - приводятся в сообщении слова главы Минспорта.

Отмечается, что федеральные власти намерены и дальше поддержать республику в строительстве ряда спортивных сооружений, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.