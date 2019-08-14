Суд приостановил производство по делу о вводе в эксплуатацию полигона ТКО в Кирове

КИРОВ, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Кировской области в среду приостановил производство по делу о законности ввода в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Осинцах, куда с 1 января 2019 года вывозят мусор из Кирова, говорится в материалах суда.

"Приостановить производство", - следует из картотеки суда.

Ранее кировский аэроклуб ДОСААФ оспорил в суде законность выданного администрацией Слободского района разрешения на ввод полигона в эксплуатацию, так как массовое скопление птиц на полигоне вблизи аэродрома, может, по мнению истца, представлять угрозу для работы авиации. Как отмечала министр охраны окружающей среды области Алла Албегова, полигон имеет лицензию на работу и внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, что подтверждает соответствие объекта экологическим требованиям безопасности и природоохранным нормам. Сейчас и в ближайшие три года альтернативы полигону в Осинцах нет, правительство рассматривает вариант создания нового объекта, однако инвестора пока найти не удалось, уточнила министр.

Параллельно в судебном порядке рассматривается дело о незаконности выданного администрацией района разрешения на строительство полигона. 4 апреля Второй арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража от 14 ноября 2018 года о незаконности выданного разрешения. Правительство области обжаловало в кассационном порядке это решение. 13 августа Арбитражный суд Волго-вятского округа отложил рассмотрение дела до 15 октября.

Согласно схеме обращения с ТКО, с 1 января 2019 года на полигон в Осинцах вывозят мусор из областного центра, действовавший ранее в Кирове полигон в Костино исчерпал мощности.

По данным кировских властей, ежегодно в регионе образуется 518 тыс. т отходов. В области утверждена территориальная схема обращения с ТКО, сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".