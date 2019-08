В Рязани открылся международный форум древних городов

РЯЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Международный форум древних городов старше 500 лет, объединивший представителей около 50 исторических городов из 32 стран, во второй раз открылся в Рязани. В этом году основной темой мероприятия стал театр, - многие города-участники в течение нескольких дней представят на рязанской сцене свои лучший постановки, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году к нам приехали делегации из 32 стран мира - почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Это говорит о том, что вопросы, которые сегодня актуальны для городов с многовековой историей, объединяют большое количество людей, дает уверенность, что мы на правильном пути. Бережно сохранять память о прошлом, заботиться о будущем вот задачи, которые мы общими усилиями решаем сегодня. Самое важное - создавая современную инфраструктуру научиться бережно сохранять наше великое историческое наследие", - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов на церемонии открытия форума.

Основной темой мероприятия в этом году стал театр. На сценах рязанских театров и открытых площадках зрители смогут увидеть спектакль "Ромео и Джульетта" Русского драматического театра имени Станиславского (Армения, Ереван), оперу "Иоланта" П. И. Чайковского в постановке оперно-симфонической лаборатории New Opera World 2019 (Москва), спектакль Allegro Ma Non Troppo театра Zero en conducta (Испания, Барселона), спектакль "Вграждане" Пловдивского театра кукол (Болгария, Пловдив), спектакль "Свадьба по-бухарски" театра "Мавриги" (Узбекистан) и другие постановки. Тема театра как одного из самых древних видов искусства также стала основой яркого театрализованного шоу, посвященного открытию форума. В формате open air, на большой сцене на Лыбедском бульваре в центре Рязани зрителям была представлена история рождения и развития театрального искусства в мире.

"Древние города - именно они, самые исторические города нашей планеты, хранят историческое наследие своих наций, они связывают поколения, они передают в новые поколения, в новые времена свои уникальный традиции. Вот почему без наследия исторических древних городов не может быть ни настоящей культуры, ни будущей культуры", - сказала статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

В течение четырех дней в Рязани на площадках форума также запланировано обсуждение проблем древних городов. В программе более 100 мероприятий, посвященных архитектуре, истории, развитию бизнеса. В рамках деловой программы состоится международная архитектурная конференция "Древние города и современные вызовы", международный форум "Образование без границ" и международная научно-практическая конференция "Проблемы исследования социокультурной среды древних городов" с участием ведущих российских и международных экспертов. Также в рамках форума древних городов пройдет деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области". Завершится форум 17 августа гала-концертом и выступлением театра огня.

Форум проводится по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры России.