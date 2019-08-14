В Махачкале установили первый киоск по приему вторичного сырья

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Пункт приема вторичного сырья у населения появился впервые на территории Махачкалы, сообщается в среду на сайте городской администрации.

"Неподалеку от исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале установлен первый в городе пункт по приему вторсырья. Сюда жители смогут сдавать использованные бумагу, стекло и пластик. Стоимость, по которой будет приниматься вторсырье, еще уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый пункт приема вторсырья "Экопункт" установил региональный оператор "Лидер" при поддержке администрации Махачкалы.

"На данном этапе управляющая компания "Лидер" установит два подобных киоска по приему отходов, в последующем их количество будет увеличиваться. Мероприятия по поэтапному переходу к раздельному сбору мусора в городе проводятся совместно Минприроды Дагестана, администрацией Махачкалы и региональным оператором [по вывозу коммунальных отходов]", - уточнили в мэрии.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, два-три подобных пункта по приему вторсырья будут установлены также и в Дербенте на юге республики.