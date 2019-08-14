По программе "Земский учитель" в Дагестане готовы трудоустроиться 38 педагогов

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Заявления для участия в программе "Земский учитель" в Дагестане поступили от 38 педагогов, большинство из них - учителя иностранного языка. Об этом сообщила в среду заместитель председателя правительства - министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

"На сегодняшний день есть 38 педагогов, желающих выехать туда [в сельскую школу]. В основном это учителя иностранного языка", - сказала Омарова на заседании правительства республики.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики, Дагестан выступает пилотным регионом в России в реализации данной программы. "По условиям программы, ее участниками могут стать молодые педагоги и учителя со стажем не старше 50 лет, проживающие как в Дагестане, так и за его пределами. Педагоги-участники получат по 1 млн рублей на строительство или покупку, а также благоустройство жилья на территории выбранного района с условием обязательной отработки в течение не менее пяти лет", - рассказали в министерстве.

Прием заявлений для участия в программе "Земский учитель" в республике в ближайшее время завершится. По данным Минобрнауки Дагестана, в этом году предусмотрено 50 вакансий в разных районах региона. "Большой отклик проект нашел у выпускников педагогических вузов республики. Районные власти готовы не только принять молодых специалистов, но и оказать им дополнительную финансовую поддержку и необходимую помощь для комфортного жизнеобеспечения на селе", - уточнили в министерстве.

Глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с молодежью республики на форуме "Машук" сообщил, что в этом году в республике выделено 50 млн рублей для выпускников педагогических вузов, которые готовы работать сельскими учителями. Как отметила Омарова на совещании у главы республики в конце июля, в текущем году по республиканскому проекту "Сельский (земский) учитель" планируется на 20% сократить дефицит педагогов в сельских школах региона, который на 1 июля составляет 249 человек. Наибольшую нехватку сельские школы региона испытывают в учителях английского языка - 113, математики - 40, русского языка - 27.