Абэ сделал подношение храму Ясукуни по случаю капитуляции Японии во Второй мировой войне

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в четверг ритуальное подношение расположенному в центре Токио синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки японских солдат, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подношение "тамагуси", которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, было сделано главой правительства по случаю отмечаемой 15 августа годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне. От лица Абэ его доставила в храм специальный помощник премьера Томоми Инада, которая в 2016-2017 годах была министром обороны.

Как ожидается, в течение дня Ясукуни может посетить группа депутатов от правящей Либерально-демократической партии. Абэ последний раз совершал паломничество в этот храм в декабре 2013 года. Ясукуни считается милитаристским в Китае, КНДР, Республике Корея и ряде других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны. В связи с этим посещения святилища японскими чиновниками вызывают протесты в этих государствах.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.