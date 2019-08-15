Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями в связи с годовщиной освобождения Кореи

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю очередной годовщины освобождения Кореи, которая отмечается в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК.

"Оба народа дорожат памятью о подвигах военнослужащих Красной армии и корейских патриотов, которые вместе сражались за освобождение Кореи от колониального ига", - говорится в послании российского президента. Путин в телеграмме выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке в апреле, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и обеспечивать стабильность на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын в своем ответном послании Путину по случаю годовщины также отметил храбрость двух народов, боровшихся против совместного врага в лице Японии в годы Второй мировой войны. По его словам, "отношения двух стран сейчас развиваются в ряде областей, включая политику, экономику и культуру".

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.