El Pais: власти Испании готовы принять часть мигрантов с судна НПО королевства

МАДРИД, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Испании готово принять часть мигрантов с судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом сообщила в четверг газета El Pais .

По ее информации, власти королевства будут участвовать в распределении нелегалов, часть из которых также может принять Франция и Германия. В настоящий момент на судне находятся 147 мигрантов. Большинство из них были спасены в Средиземном море две недели назад.

В среду газета La Repubblica сообщила, что региональный административный суд итальянской области Лацио разрешил судну Proactiva Open Arms зайти в территориальные воды страны.

Также в Средиземном море дрейфует судно неправительственной организации Ocean Viking с 356 мигрантами на борту. Его готово принять признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В таком случае мигранты будут доставлены в Триполи.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.