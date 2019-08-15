Роспотребнадзор напомнил о требованиях безопасности к школьным рюкзакам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года напомнил, что при выборе школьного рюкзака и портфеля необходимо обращать внимание на их размеры, вес, конструкцию, материал, из которого они изготовлены. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства в четверг.

"На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям", - говорится в сообщении.

Так, ранцы должны содержать маркировку с информацией о возрасте школьника. Вес портфелей, без учебников должен быть для учеников начальных классов не более 700 г, для обучающихся средних и старших классов - не более 1 кг. У ранцев для детей младшего школьного возраста должна быть формоустойчивая спинка, обеспечивающая его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

"Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие: длина (высота) - 300-360 мм, высота передней стенки - 220-260 мм, ширина - 60-100 мм, длина плечевого ремня - не менее 600-700 мм, ширина плечевого ремня в верхней части - не менее 35-40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм", - сообщается на сайте. Также портфели должны содержать светоотражающие элементы. Материал для ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Кроме того, ведомство напомнило, что при выборе учебного издания необходимо особое внимание уделять его качеству. "Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов - не более 1,5 кг; 3-4-х классов - не более 2 кг; 5-6-х классов - не более 2,5 кг; 7-8-х классов - не более 3,5 кг; 9-11-х классов - не более 4 кг.