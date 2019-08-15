В Огайо мальчик нашел окаменелый зуб древнего млекопитающего

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Зуб крупного травоядного млекопитающего обнаружил в ручье в окрестностях города Миллерсбург (штат Огайо) 12-летний школьник. Как сообщила в среду телекомпания CNN, окаменелость осмотрели специалисты, в частности, профессор Вустер-колледжа Ник Кардалиас, который заявили, что примерно 17-сантиметровый обломок кости, вероятно, является зубом мамонта.

Окаменелые останки мамонтов и мастодонтов находили на территории штата Огайо и ранее. Согласно данным Исторического общества штата Огайо, американский мастодонт (Mammut americanum) достигал высоты трех метров и веса в 4-5 тонн. На территории штата обитали мамонты двух видов - Mammuthus primigenius, так называемый северный мамонт и Mammuthus columbi, южный мамонт. И мастодонты, и мамонты вымерли в период от 14 до 10 тыс лет назад в результате глобальных климатических изменений.

По данным интернет-портала Extremetech.com, последние популяции мамонтов сохранялись на российском острове Врангеля и на американском острове Сент-Пол у побережья Аляски. На Аляске, по данным портала, мамонты вымерли около 3600 года до н.э., а на острове Врангеля - около 2000 года до н.э.