Подсобное хозяйство создают в КЧР для обеспечения продуктами малоимущих и ветеранов

ЧЕРКЕССК, 15 августа./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики создают по нацпроекту "Демография" подсобное хозяйство для обеспечения пенсионеров и детей-инвалидов продуктами по низким ценам, при этом малоимущие и ветераны Великой Отечественной войны будут получать их бесплатно, сообщили в четверг в министерстве труда и социального развития региона.

"Республиканское бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения", участвуя в федеральной целевой программе "Старшее поколение", начало развивать собственное подсобное хозяйство, продукция которого будет направлена на реализацию получателям услуг старшего поколения и детям-инвалидам по низким ценам, а также на безвозмездной основе для отдельной категории - ветеранам Великой Отечественной войны и малоимущим", - сообщили в министерстве.

Первым этапом реализации проекта стало приобретение пасеки на 49 пчелосемей, которая находится в ауле Красный Восток Малокарачаевского района, здесь работают соцработник и пчеловод. На данный момент количество пчелосемей составляет 30. Приобретение второй пасеки, которая будет находиться в Зеленчукском районе республики, запланировано на 2020 год.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.