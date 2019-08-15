За полгода суды в РФ обратили в доход государства имущество коррупционеров на 3 млрд руб.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские суды за полгода удовлетворили иски прокуратуры об обращении в доход государства имущества чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях, на 3 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

"Что касается общей стоимости имущества чиновников, которая подлежит обращению в доход государства в связи с теми судебными решениями по искам прокуроров, которые были вынесены, то она превысила 3 млрд рублей за первое полугодие текущего года. Туда вошли транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, в отношении которых чиновники не смогли предоставить сведения, которые бы подтвердили законность их приобретения", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Всего за полгода к административной ответственности за коррупционные правонарушения привлечены более 4 тыс. лиц, общая сумма наложенных на них штрафов превысила 580 млн рублей. Кроме того, в результате прокурорского вмешательство были уволены 469 государственных и муниципальных служащих. Было выявлено более 19 тыс. преступлений коррупционной направленности, большинство их них - взяточничество, мошенничество, присвоение и растрата. В суды направлены более 6 тыс. уголовных дел в отношении почти 7 тыс. обвиняемых, по ним осуждены уже более 5 тыс. лиц. "Из общего количества осужденных 564 человека являлись должностными лицами правоохранительных органов, еще 386 - должностные лица органов госвласти и местного самоуправления, а 33 - депутаты различных уровней", - сказал Куренной.