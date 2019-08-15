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Северный Кавказ

Мэрия Махачкалы объединила две коммунальные службы города

Данная мера позволила создать дополнительные рабочие места и улучшить санитарную ситуацию

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы объединила две коммунальные службы для улучшения санитарной ситуации в столице Дагестана и создания дополнительных рабочих мест, написал в четверг глава города Салман Дадаев на своей странице в Instagram.

"Не так давно распорядился объединить МБУ "Горочистка" и МКУ "Городская аварийно-ремонтная служба" в бюджетное учреждение "Махачкала-1". Что уже сегодня дало возможность дополнительно ввести в штат 180 человек технического персонала и улучшить ситуацию с санитарной очисткой в столице республики", - отметил Дадаев.

Он добавил, что всего на предприятии уже трудятся 648 человек: водители, дворники, разнорабочие, а также представители других специальностей. Имеются вакансии еще на 80 человек.

"Для нужд города также планируется обновить парк специализированной техники. Недавно я распорядился перенаправить средства, прописанные на обновление автомобильного парка администрации, на приобретение коммунальной техники. Будет увеличено и число контейнерных площадок", - пишет Дадаев.

Как сообщалось, на территории Махачкалы впервые появился пункт приема вторичного сырья у населения, два-три подобных пункта по приему вторсырья будут установлены также и в Дербенте на юге республики.

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