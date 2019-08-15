Лавров: Россия будет противодействовать универсальной легализации легких наркотиков

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия будет препятствовать тому, чтобы легализация легких наркотиков приобретала универсальный характер. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы осуждаем действия тех государств, которые легкие наркотики - каннабис и прочие - легализуют, как это произошло в Канаде, некоторых странах Европы, - сказал он. - Мы будем препятствовать тому, чтобы эти нормы приобретали универсальный характер".

"А такие попытки существуют", - добавил глава МИД РФ.