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Лавров: Россия будет противодействовать универсальной легализации легких наркотиков

Министр иностранных дел подчеркнул, что российская сторона осуждает действия по легализации со стороны других государств
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© Гавриил Григоров/ТАСС

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия будет препятствовать тому, чтобы легализация легких наркотиков приобретала универсальный характер. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы осуждаем действия тех государств, которые легкие наркотики - каннабис и прочие - легализуют, как это произошло в Канаде, некоторых странах Европы, - сказал он. - Мы будем препятствовать тому, чтобы эти нормы приобретали универсальный характер".

"А такие попытки существуют", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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