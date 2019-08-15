В Михайловке в Волгоградской области появится ледовый дворец

МИХАЙЛОВКА /Волгоградская область/, 15 августа. /ТАСС/. Ледовый дворец появится в парке Победы города Михайловка Волгоградской области. Об этом сообщил в четверг в ходе поездки в Михайловку губернатор региона Андрей Бочаров.

Михайловка - четвертый по населению город Волгоградской области (около 60 тыс. жителей), расположен на северо-западе региона и является одним из важных транспортных узлов Волгоградской области.

"Парк дополнительно к той инфраструктуре, которая уже запланирована, получит спортивные комплексы. Какой объект необходимо расположить здесь, мы обсуждали с жителями не только Михайловки, но и близлежащих территорий. И пришли к единому мнению о строительстве ледового дворца", - сказал Бочаров.

Глава региона прибыл в Михайловку, чтобы проинспектировать масштабную реконструкцию парка Победы, которая идет с 2018 года: здесь проложена центральная аллея с брусчаткой, созданы велосипедные и пешеходные дорожки, высажены каштаны и липы, установлены уличные светильники, скамейки и урны. В 2019 году планируется продолжить создание прогулочных зон, обустроить автостоянку. В ходе поездки Бочаров заявил, что план развития парка будет скорректирован для строительства спортивных зон и ледового дворца.

"Проекты, которые мы реализуем в Михайловке, достаточно высокого уровня. Однако необходимо дальше работать над заполнением и развитием этих территорий. Здесь напрашивается большая спортивная зона - в Михайловке ее не хватает. Сегодня мы скорректируем план развития данной территории", - сказал Бочаров.

Проект ледового дворца, по его словам, должен быть готов до конца 2019 года, в следующем году начнется его реализация. Помимо ледового дворца, в парке Победы появятся новые спортивные площадки.