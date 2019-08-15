Минтранс: "Единый" билет станет доступен для путешествий еще в ряд регионов России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Единые" билеты, которые используются для перевозки пассажиров в Крым и Абхазию, станут доступны для путешествий и в другие регионы, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В первую очередь планируется распространить опыт организации интермодальных перевозок на Курскую область, "единый" билет начнет действовать на маршрутах из любого города РФ в один из шести городов области.

"Это облегчит логистические процессы и сократит время в пути. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Фатеж, Железногорск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Суджу и в обратном направлении с пересадкой на железнодорожном вокзале Курска. Далее к проекту планируется подключить и перевозки авиационным транспортом", - говорится в пресс-релизе Минтранса.

"Единый" билет, включающий поездку на автобусе и поезде, можно будет приобрести в любой железнодорожной кассе и на официальном сайте "Российских железных дорог". Сейчас завершается формирование расписания, в котором время отправления автобусов будет состыковано с прибытием поездов.

Следующими по списку в проекте примут участие Волгоградская, Ростовская и Самарская области.