Глава Приамурья поручил восстановить школу в Норске к 1 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Глава Амурской области Василий Орлов на встрече с жителями поселка Норск, сильно пострадавшего от паводка, поручил восстановить школу к началу учебного года, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

В четверг губернатор посетил сразу несколько населенных пунктов, наиболее пострадавших от воды, - это поселок Норск Селемджинского района и села Мазановского района - Угловое, Богословка и Мазаново. В поселке Норск встреча с жителями проходила в школе, которую во время прихода паводка тоже подтопило водой.

"Для нас важно, чтобы школа заработала 1 сентября. Надо максимально быстро провести ее восстановление", - приводятся в сообщении слова Орлова.

По данным властей, в Норске в пятницу, 16 августа, заработает пекарня. До этого хлеб развозили спасатели, питьевую воду до сих пор на двух спецмашинах привозят из Февральска. "Проведена очень большая гуманитарная операция по оказанию помощи людям по эвакуации, по их возвращению, обеспечению продуктами питания во время наводнения и решению вопросов по нарушению жизнедеятельности населения. На сегодняшний день практически все задачи, которые зависели от группировки МЧС, выполнены. Дома просушены. Вывезено более 100 самосвалов мусора", - цитирует пресс-служба заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова.

Глава региона также поручил организовать поставку дров, оказать помощь в приобретении животных и домашней птицы взамен погибших, восстановлению печей и транспортной сети.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными более 60 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов, 82 сооружения и 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км.