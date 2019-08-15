Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко по делу об отмывании денег

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через "Смартбанк". Об этом сообщило в четверг информагентство "Украинские новости", опубликовав копию решения суда.

"Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Указанное решение может быть оспорено в течение пяти дней в апелляционном порядке.

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года до февраля 2014 года. После госпереворота в феврале 2014 года Захарченко покинул страну. На Украине он является фигурантом по ряду уголовных дел, в том числе - по событиям на "майдане".