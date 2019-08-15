"Ростелеком" увеличит скорость интернета в школах КБР в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" подведет высокоскоростной интернет к 133 школам Кабардино-Балкарии в 2019-2020 годах в рамках проекта "Цифровая экономика РФ". Скорость получения и отправления данных будет не менее 50 Мбит/с в сельских школах и не менее 100 Мбит/с в городских, сообщил в четверг ТАСС министр просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"Конкурс на обеспечение образовательных учреждений высокоскоростным интернетом состоялся, его организатором является Минкомсвязь РФ, они разыграли по всем субъектам тендер, и выиграл "Ростелеком", который будет обеспечивать подключение к интернету. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика РФ". Во всех сельских школах скорость интернета не должна быть ниже 50Мбит/с, а в городских - 100. Это один из показателей нацпроекта "Образование", которого мы должны достичь к 2021 году, на 2019-2020 годы попали 133 школы КБР, и уже начата реализация данной программы", - сказал Кумыков.

По его словам, широкополосный доступ к сети интернет имеется во всех школах региона, однако скорость подключения к сети в 95% общеобразовательных организаций составляет до 5 Мбит/с, в 5% школ скорость подключения от 10 до 50 Мбит/ с. В КБР насчитывается 325 общеобразовательных учреждений.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.