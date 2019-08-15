Эксперты: ряд научных направлений требуют особых правил работы с иностранными коллегами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Приказ Минобрнауки РФ, вводящий новые требования к международному сотрудничеству российских ученых, будет востребован при выполнении работ с иностранными партнерами по ряду высокотехнологичных направлений, среди которых космическая деятельность, нанотехнологии, композиционные материалы, для сохранения конфиденциальности результатах выполняемых работ, считает доктор технических наук, ректор Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) Сергей Емельянов.

"Одним из важнейших направлений в деятельности вузов, в том числе ЮЗГУ, является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также предоставление различных услуг в интересах силовых ведомств РФ и иностранных заказчиков. При этом ряд высокотехнологичных направлений (двойные технологии, космическая деятельность, нанотехнологии, композиционные материалы, IT-технологии, биосферная деятельность и др.) требует дополнительных мер по организации взаимодействия между заказчиком и исполнителем", - сказал ТАСС Емельянов, комментируя приказ министерства.

Он пояснил, что при взаимодействии с иностранными партнерами для сохранения конфиденциальности информации о содержании и результатах выполняемых работ должны быть строго регламентированы: порядок встреч с зарубежными коллегами в официальной и неофициальной обстановке, уровень компетенций переговаривающихся сторон по конкретной тематике, порядок отчетности о результатах переговоров перед вышестоящими органами, правила использования на переговорах технических средств отображения и документирования информации.

С коллегой согласился ректор Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) Анатолий Батаев, который отметил, что в вузе в настоящее время идут работы над темами, от которых напрямую зависит безопасность страны. Например, это и изделия для будущего российского квантового компьютера, и системы для современной авиации, и многие другие темы, о которых пока нельзя рассказывать.

"Поэтому мы как никто понимаем необходимость разумных ограничений в контактах с иностранными коллегами. Кроме того, насколько я понимаю, новый приказ не ограничивает контакты с иностранными учеными, а только вводит некоторые правила, которые, к тому же, носят рекомендательный характер. Мы сами внутри вуза следим за вопросами информационной безопасности, так что, думаю, для нас не будет проблемой соблюдать их", - сказал Батаев.

Приказ не повлияет на международные связи вузов

Ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова считает, что приказ Минобрнауки РФ не может помешать партнерским отношениям, сложившимся в международном академическом сообществе между российскими и иностранными учеными.

"Введение формальных требований, касающихся информационной безопасности, не может помешать партнерским отношениям, которые сложились в международном академическом сообществе между российскими и иностранными учеными", - сказала Черникова, комментируя приказ министерства.

Она добавила, что НИТУ "МИСиС" уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ведущими мировыми научно-исследовательскими центрами и является участником двух масштабных международных научных проектов уровня "мегасайенс". Однако в научном мире высока конкуренция, и значительный объем исследовательской информации закрыт до момента научной публикации или получения патента, пояснила Черникова.

По словам врио ректора Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского Кирилла Маркова, действующая нормативная база, в целом не мешает российским вузам активно расширять свои международные образовательные и научные связи. И ни ученые университета, ни иностранные коллеги вуза не видят в связи с новым приказом Минобрнауки препятствий в проведении совместных исследований.

"Политика государства в последние годы направлена на поддержку вузов по привлечению в свои коллективы ведущих иностранных ученых. На данный момент в университете Лобачевского в рамках постановления правительства <...>, [направленного на финансовое обеспечение и стимулирование развития науки и ее инновационной составляющей], реализуется четыре мегагранта, которые возглавляют ведущие ученые из Италии и Великобритании, и никаких серьезных препятствий в реализации данных исследовательских проектов не видят ни наши иностранные коллеги, ни ученые университета", - пояснил глава ННГУ.

О приказе Минобрнауки

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования о том, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.

Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

Глава Минобрнауки Михаил Котюков 14 августа сообщил, что подготовленный министерством документ ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. В пресс-службе министерства пояснили, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует мировым практикам.